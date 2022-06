Dois jornalistas que trabalham para a agência internacional de notícias Reuters ficaram com ferimentos ligeiros. O motorista do carro onde seguiam morreu. Incidente aconteceu na sequência de um ataque no leste da Ucrânia.

"Dois jornalistas da Reuters sofreram ferimentos ligeiros quando foram atacados a caminho de Severodonetsk", informou a agência em comunicado. "Estavam a viajar num veículo fornecido pelos separatistas apoiados pela Rússia e conduzido por um indivíduo designado" por eles, que foi morto no ataque, explica a nota. A agência não forneceu detalhes sobre as identidades dos jornalistas, estado de saúde ou circunstâncias do ataque. Na segunda-feira, Frederic Leclerc-Imhoff, jornalista que trabalhava para o canal francês BFMTV, foi morto no leste da Ucrânia por estilhaços na sequência de um bombardeamento durante uma operação humanitária. A ministra das Relações Externas de França, Catherine Colonna, disse no Twitter que o repórter de 32 anos "foi morto num bombardeamento russo". Desde o início da invasão russa da Ucrânia, pelo menos oito jornalistas morreram no terreno enquanto trabalhavam, segundo uma contagem da ONG Repórteres Sem Fronteiras.