O Ministério da Defesa russo confirmou hoje a chegada do primeiro contingente de soldados à fronteira bielorrussa, de um total de 9.000, no âmbito do acordo entre os dois países para reforçar a linha da guerra na Ucrânia.

"Os primeiros comboios com soldados russos chegaram à Bielorrússia", disse o porta-voz do Kremlin em declarações à agência russa TASS, um processo que durará "vários dias". A Rússia estima que o número total de soldados não exceda 9.000, neste novo destacamento na Bielorrússia, um Estado aliado que tem usado como plataforma anexa para operações na invasão ao território ucraniano. Os presidentes da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e da Rússia, Vladimir Putin, assinaram este compromisso na passada segunda-feira, numa reunião seguida de repetidas condenações por parte da Ucrânia, que nega a ameaça de que Minsk diz ser alvo. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs o envio de observadores internacionais para a região. O Ministério da Defesa bielorrusso já tinha avançado no sábado a chegada das primeiras tropas russas, iniciando um destacamento que, diz, pretende "reforçar a proteção" do território bielorrusso no contexto da guerra na vizinha Ucrânia. O governo de Lukashenko insiste que se trata apenas de fins defensivos, numa tentativa de afastar os receios de uma intervenção clara ao lado da Rússia.