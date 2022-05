Santos Silva falava aos jornalistas na Assembleia da República no final de uma reunião realizada por videoconferência com o presidente do parlamento da Ucrânia, a pedido de Ruslan Stefanchuk.

“Em primeiro lugar, o presidente do parlamento da Ucrânia reiterou o convite para minha deslocação a Kiev, e eu mais uma vez aceitei esse convite, essa deslocação será realizada oportunamente”, afirmou.

Questionado se, nessa deslocação, será acompanhado por deputados, respondeu: “As deslocações que o presidente da Assembleia faz são deslocações que envolvem não apenas o presidente, mas delegações parlamentares”.

Quanto ao momento em que se poderá realizar essa visita, Santos Silva disse que acontecerá “proximamente” e “logo que seja oportuno e as condições o permitam”, salientando que esta deslocação está a ser tratada “com eficiência e discrição”.