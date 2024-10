O projeto foi apresentado ao final do dia, no Largo Cónego José Maria Gomes, em frente ao edifício da câmara, e contou com a presença de Teresa Santos, adjunta da secretária de Estado da Mobilidade, do presidente do município, Domingos Bragança (PS) e do presidente da Vitrus Ambiente, Sérgio Castro Rocha.

O serviço vai funcionar apenas a pedido dos interessados, que devem efetuar marcação na Vitrusbus até às 15:00 do dia anterior, através da linha gratuita 800506060, do ‘site’ ou da aplicação da empresa municipal Vitrus, e comparecer na paragem à hora marcada.

Os utilizadores de passe da Guimabus ou Ave Mobilidade não pagam bilhete pelo pedido do transporte na Vitrusbus, que vai utilizar três minibus 100% elétricos, “num projeto alinhado com a estratégia Guimarães 2030, que visa transformar a cidade numa zona climática neutra até ao final da década”.

O Vitrusbus tem o objetivo de complementar a rede de transportes públicos já existente no concelho de Guimarães e compensar a falta de oferta em períodos de menor procura, essencialmente no período noturno e fins-de-semana, fazendo sempre a ligação com a paragem mais próximo do serviço regular.

“A rede é composta por 10 zonas e dois circuitos. As zonas têm horário das 20:00 às 00:00 todos os dias do ano, havendo também quatro zonas a operar entre as 08:00 e as 20:00 aos fins de semana e feriados e duas zonas a operar das 08:00 às 20:00 nos dias úteis durante o período de férias escolares. Os dois circuitos funcionam durante os dias úteis, das 08:00 às 20:00, no interior da freguesia de polvoreira, e na ligação entre as freguesias de Pencelo e Azurém”, refere a empresa municipal Vitrus.

Na sua intervenção, o presidente da Vitrus Ambiente, Sérgio Castro Rocha, disse que o investimento ronda o milhão de euros, admitindo que este projeto “será um desafio, que não será fácil” de implementar, acreditando, contudo no seu sucesso.

Teresa Santos, adjunta da secretária de Estado da Mobilidade defendeu, por seu lado, que é necessário “atrair mais pessoas” para o transporte público, enaltecendo o município de Guimarães por avançar com a implementação do Vitrusbus.

O autarca de Guimarães alertou para as dificuldades que podem surgir, sobretudo nos primeiros tempos, apelando a que seja dada sempre uma explicação aos utentes, sempre que alguma coisa corra menos bem, sublinhando que “foram criadas expetativas” na população.

Domingos Bragança afirmou que a mobilidade “é um dos pilares da sustentabilidade ambiental”, e que o Vitrusbus se insere nessa política.