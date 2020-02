No centro do recurso ao tribunal, está a titularidade de um palacete na Avenida Foch, em Paris, apreendido no âmbito do processo que decorre na justiça francesa contra o vice-presidente da Guiné Equatorial e filho de Teodoro Obiang, conhecido como ‘Teodorin’, e durante o qual foram confiscados todos os seus bens em França, estimados em 150 milhões de euros.

Segundo os advogados de Malabo, o edifício pertencia no momento do confisco à missão diplomática do país em Paris, mas a França assegura que o imóvel não estava registado como propriedade da Guiné Equatorial.

A Guiné Equatorial acusa a França de ter violado o artigo 22.º da Convenção de Viena, que estabelece imunidade diplomática para os bens dos Estados em outros países.

Contesta, no mesmo sentido, o que consideram “o tratamento totalmente arbitrário, discriminatório” e “contrário do Direito Internacional” dado a Teodoro Obiamg Nguema Mangue (‘Teodorin’) enquanto vice-presidente do país.