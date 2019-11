Maria Rosa e Hélio saíram da Guiné-Bissau com a mesma "fome" de respostas, ele de educação, ela de saúde. No domingo, votam para as presidenciais na região de Lisboa, com expectativa de mudança e do fim das crises políticas.

Maria Rosa Lopes, 39 anos, tem na memória a data de chegada a Portugal - 12 de junho de 2014, há tantos anos quantos dura a mais recente crise política na Guiné-Bissau natal. De etnia Bijagós, Maria Rosa era funcionária do parlamento guineense e professora do projeto de luta contra o analfabetismo nas Forças Armadas, mas a falta de soluções para a doença da filha forçaram-na a deixar a Guiné-Bissau, onde faz questão de regressar.

"Mas para isso acontecer, é preciso que o meu país tenha um pouco de estabilidade. Desde 2014, houve a queda de vários governos, o que me causa muita preocupação e muita tristeza", disse à agência Lusa.

Maria Rosa, que ao longo destes cinco anos foi trazendo para Portugal o marido e os outros três filhos, acompanha com atenção quase religiosa a atualidade guineense e aflige-se pelo duro quotidiano dos irmãos que ficaram no país.

Por isso, prefere ver mais longe do que a expectativa de mudança que ao voto de domingo pode trazer.

"Temos de ter esperança, mas não podemos guardar a esperança na eleição porque não resolve os problemas. É um passo, mas existem muitos passos antes para conseguir resolver a situação da Guiné-Bissau", apontou.

A guineense, que durante a semana é auxiliar numa escola pública e ao fim de semana trabalha num lar de idosos, fala de problemas de educação de base de uma população, que em muitos casos não tem sequer identificação para se recensear. Por isso, insiste, há "várias situações que têm que ser resolvidas para sanear a situação política na Guiné Bissau".

E, na repartição de responsabilidades, Maria Rosa, para quem o princípio de que o voto é secreto é sagrado, não poupa ninguém. "Todos temos grande responsabilidade. Não vale a pena apontar o dedo. Todos os políticos que estão a acusar-se [...] antes foram governantes. A população guineense precisa é de ouvir os planos e projetos para o país após a eleição", considerou.

Para Rosa Maria, quem acaba sempre por pagar o preço da "dissolução de governos uns atrás dos outros" são os mais frágeis. "As dificuldades são muito graves. Temos mortalidade infantil, mulheres grávidas a perder a vida nos hospitais, poucos investimentos na Guiné-Bissau", apontou.

"A comunidade internacional não está disposta a investir na Guiné-Bissau e com razão", defendeu. Por isso, pede eleições "justas e transparentes" e que o candidato eleito tenha "capacidade de unir os guineenses".

"Peço que, desta vez, seja um Presidente com capacidade de olhar para as necessidades profundas da Guiné-Bissau", disse, lembrando a importância de promover o bem-estar social e o orgulho dos guineenses no seu país.

"Muitas vezes ficamos com vergonha de dizer que somos guineenses porque é triste perceber que nos ajudam por pena e não pelo direito que temos como país soberano", lamentou.