"Apoiamos os manifestantes pacíficos no Sudão, e o caminho para a estabilidade e parceria com os Estados Unidos será através de um Governo civil", disse.

Pelo menos 30 pessoas morreram e 200 ficaram feridas durante a operação militar desencadeada hoje pelas forças de segurança do Sudão contra manifestantes que estavam acampados na capital do país, Cartum, anunciaram testemunhas e líderes dos protestos.

Este balanço, citado pela Associated Press, resulta de uma operação em que os militares sudaneses abriram fogo sobre os manifestantes e queimaram as tendas que estavam montadas junto do quartel-general das Forças Armadas do Sudão, desde o início de abril.

O movimento de contestação, liderando pela Aliança para a Liberdade e Mudança, anunciou hoje o corte nos contactos políticos com o conselho militar, no poder desde o afastamento do ex-Presidente Omar al-Bashir.

Os manifestantes estavam acampados em frente à sede das Forças Armadas desde o início de abril, primeiro para pedir a saída de Omar al-Bashir do poder e, depois da sua saída, para exigir que os generais entreguem o poder a um governo civil.

O Conselho Militar desmentiu ter dispersado “através da força” a manifestação pacífica.