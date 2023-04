Na reunião convocada pela Rússia para debater o “multilateralismo efetivo”, Guterres sentou-se ao lado de Serguei Lavrov e criticou abertamente a invasão da Ucrânia por Moscovo, classificando-a como uma “violação da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) e do direito internacional”, que está a causar enorme sofrimento e devastação ao país e ao seu povo, além de abalar fortemente a economia mundial.

"A invasão da Ucrânia pela Rússia é um violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, causa enorme sofrimento e devastação no país e no mundo", afirmou Guterres na sessão do Conselho de Segurança presidida pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov.

Para além disse, Guterres urge a maior cooperação para conter o caoes e conflito, afirmondo que "devemos encontrar uma maneira de avançar e agir agora, como fizemos antes, para conter o caos e o conflito. É hora de aprofundar a nossa cooperação e fortalecer as instituições multilaterais, de modo a encontrar soluções comuns. Devemos adaptar estas instituições e construir confiança onde ela é necessária".

A urgência dos desafios globais exige uma ação ousada e rápida. Temos que fazer melhor, ir mais longe e trabalhar mais rápido", acrescentou Guterres.