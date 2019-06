"Nível das águas a subir, residentes a fugir, aldeias que desaparecem". É este o retrato traçado pela Time na capa da sua próxima edição, em que António Guterres dá a cara pelo combate às alterações climáticas e onde aparece a "afundar", tal como o planeta, ou, pelo menos, parte significativa deste.

"As alterações climáticas oferecem uma oportunidade ao multilateralismo para provar o seu valor", disse Guterres à Time, no âmbito de um périplo pelas ilhas do Pacífico que correm o risco de ficar submersas devido ao aumento do nível das águas.

A revista conta como é as as pequenas nações do Pacífico se uniram para condicionar as negociações do Acordo de Paris, em 2015, e como tem crescido a sua voz no tema das alterações climáticas.

Depois, destaca o trabalho de Guterres, que aterrou nas Fiji a 14 de maio para se encontrar com os líderes destas nações, que "atirou o peso da ONU no combate às alterações climáticas" e que organizará nas Nações Unidas uma cimeira mundial sobre o clima em setembro deste ano, um ano antes do prazo imposto aos signatários do Acordo de Paris para cumprir os seus compromissos.

Escreve a revista que Guterres procura compromissos por parte dos líderes mundiais e ainda colocar as ilhas do Pacífico não apenas no centro político do debate, mas no centro moral do mesmo.