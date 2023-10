“O secretário-geral saúda o acordo parcial anunciado pelo Governo da República Bolivariana da Venezuela e pela Plataforma Unitária da Venezuela, assinado em Barbados sob a facilitação da Noruega, e dos países acompanhantes dos Países Baixos e da Rússia”, disse Farhan Haq, porta-voz adjunto de Guterres, num comunicado oficial.

Guterres aproveitou para elogiar os esforços dos parceiros regionais e internacionais em todo o processo e incentivou “a implementação, de boa-fé, dos acordos liderados pela Venezuela para conduzir a eleições inclusivas, transparentes e credíveis em 2024, bem como para abordar as preocupações em matéria de direitos humanos”, conclui o comunicado.

O Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a opositora Plataforma Unitária Democrática retomaram terça-feira as negociações em Bridgetown, Barbados, na presença do ministro de Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, de representantes do país mediador, a Noruega, e de países acompanhantes, Países Baixos, Rússia, México, Colômbia e Brasil.

Após o primeiro dia de negociações, ambas as delegações assinaram um acordo sobre a promoção de direitos políticos e garantias eleitorais para todos, com vista às presidenciais previstas para o segundo semestre de 2024.

Os presidentes das delegações que representam o Governo, Jorge Rodriguez, e a oposição, Gerardo Blyde, assinaram ainda um outro para a proteção dos interesses vitais da nação.