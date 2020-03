Tudo começou há mais de 20 anos, quando Samuel Vieira era ainda estudante na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e decidiu criar, com um grupo de amigos, um refúgio para animais abandonados, na Quinta da Moenda.

Naquela quinta agrícola abandonada com cerca de três hectares, situada numa encosta, Samuel encontrou uma floresta dominada por mato alto e acácias, onde as oliveiras morriam de pé com falta de sombra e o solo era tão seco que criava nuvens de poeira no verão. Decidiu que tinha que mudar a situação, na altura a pensar na proteção dos cães e gatos contra possíveis fogos numa zona acostumada a eles.

Chegou à quinta sem saber distinguir um carvalho de um castanheiro, conta à agência Lusa Samuel Vieira, hoje com 53 anos.

"Era um jovem que variava entre poucos e nenhuns conhecimentos", acrescenta.

Leu livros, ouviu as dicas dos seus amigos Joaquim Sande Silva, hoje professor na Escola Superior Agrária de Coimbra, e Miguel Cruz, especialista em incêndios florestais na Austrália, e foi aplicando o conhecimento no terreno.

Joaquim Sande Silva, que acompanha a visita que a Lusa fez à Quinta da Moenda, recorda que é comum levar os seus alunos até àquele espaço para mostrar "como alguém que não tem formação em engenharia florestal consegue fazer melhor que muitos engenheiros florestais por esses país fora, simplesmente sabendo aprender e observar como a natureza funciona, apoiado por alguma literatura que foi lendo".

"Neste momento, está a par de qualquer técnico florestal com formação superior", acrescenta.

Hoje, Samuel percorre o espaço e aponta para as árvores, dizendo os nomes científicos de cada uma das espécies que foram despontando ao longo de mais de duas décadas, bem como algumas histórias das plantas que ainda se lembra de ver pequenas e mirradas.

O terreno, que era emprestado, acabou por ser doado pela proprietária, Maria do Carmo Nogueira, à Liga Para a Proteção da Natureza (LPN). Os animais que por lá estavam acabaram por ser transferidos para Montemor-o-Velho em 2006, restando desses um cão louro afável, de nome Capitão Duarte.

Hoje, depois de anos a dividir as horas entre a quinta, os animais e o trabalho, Samuel centra-se naquele bosque que foi ajudando a moldar ao longo do tempo, com muito pouca plantação — não terá plantado mais de 30 árvores nestas duas décadas, algumas delas teixos e azevinhos, cada vez mais raros no país, e que decidiu reintroduzir.

Ali, ao invés de arrasar pura e simplesmente com o terreno, como muitas vezes se faz em ações de replantação, Samuel Vieira optou por tirar aquilo que não interessava, como acácias, tojos e urzes, e dar um empurrão a árvores que foram germinando de forma natural.

Neste momento, a Quinta da Moenda é uma espécie de "pequena reserva" ainda em construção, onde se encontram o salgueiro, o amieiro, o sabugueiro, o castanheiro, a pereira e a macieira selvagens, o carvalho-negral, o carvalho-cerquinho e o carvalho-roble, a espécie mais predominante no bosque.

"Este carvalho", diz, apontando para uma árvore jovem com três ou quatro metros de altura, "a primeira vez que o conheci era uma coisinha pequenina", que dava pela anca.

Ao longo do bosque que foi moldando, há árvores com que tem uma relação mais forte.