Para o especialista, na Quinta da Moenda, há uma lição a reter: menos reflorestação de raiz, mais restauro florestal.

"É essa a mensagem que tem que ser passada para o país todo, para a sociedade, para o Governo, para as empresas que doam de forma um pouco piedosa e ingénua, às vezes muitos milhares de euros, para ações de arborização que são muito bonitas para os órgãos de comunicação social, mas que depois se traduzem frequentemente em nada, em termos de resultado futuro", vinca.

A lógica, na Quinta da Moenda, não foi partir do zero, mas daquilo que "a natureza já iniciou como processo", aproveitando a germinação natural de autóctones, frisou.

"A natureza vai fazendo o seu trabalho e só precisa de uma pequena ajuda, com menos esforço, com menos investimento e com muito maiores probabilidades de sucesso do que se iniciarmos uma coisa nova com uma arborização", salientou.

É um trabalho discreto, contínuo e que precisa de paciência e persistência, mas que dá "muitíssimo mais frutos", não necessitando de tanta intervenção no futuro, vincou.

A Câmara de Vila Nova de Poiares está também associada ao projeto, estando já a arrancar com um projeto de restauro florestal numa zona de 12 hectares que pretende ser um futuro parque verde do concelho, afirmou à agência Lusa o vice-presidente do município, Artur Santos.

Para além disso, Samuel Vieira, que criou uma floresta nativa ao longo de 20 anos na Quinta da Moenda, colabora atualmente com o município como uma espécie de conselheiro florestal, ajudando também na formação de sapadores para adotarem outras formas de intervenção.

"O trabalho desenvolvido na Quinta da Moenda é notório", salientou Artur Santos.