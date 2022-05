Os 21 radares a substituir localizam-se nos seguintes locais:

Avenida da Índia

Avenida de Brasília

Avenida Infante D. Henrique (2 sentidos)

Avenida de Ceuta (2 sentidos)

Avenida General Correia Barreto (2 sentidos)

Avenida Marechal António Spínola (2 sentidos)

Avenida Marechal Gomes da Costa

Avenida Almirante Gago Coutinho

Avenida Eusébio da Silva Ferreira

Avenida da República

Campo Grande

Avenida Cidade do Porto

Avenida João XXI

Avenida Afonso Costa

Túnel Marquês de Pombal

Avenida Marechal Craveiro Lopes

Avenida das Descobertas

Na nota enviada às redações, a CML informa que estes radares têm o objetivo de "aumentar a segurança rodoviária e de diminuir os acidentes na cidade de Lisboa", sendo esta uma aposta "no reforço de medidas de acalmia de tráfego, quer a nível de alterações na infraestrutura viária quer a nível de reforço dos sistemas de segurança rodoviária".

Além destes 21, foram instalados mais 20 em novas localizações, que entrarão em funcionamento "de forma gradual" a partir de 1 de junho. Estes são os locais:

Avenida Santos e Castro (2 sentidos)

Avenida Lusíada (2 sentidos)

Avenida Eusébio da Silva Ferreira

Avenida Padre Cruz (2 sentidos)

Avenida Marechal Gomes da Costa

Avenida de Brasília

Avenida Infante D. Henrique (2 sentidos)

Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (2 sentidos)

Avenida Almirante Gago Coutinho

Avenida de Ceuta

Avenida Calouste Gulbenkian

Avenida Marechal Craveiro Lopes (2 sentidos)

Avenida dos Combatentes (2 sentidos)

Segundo a CML, estas novas localizações foram escolhidas de forma a "controlar as entradas e saídas da cidade, complementar posições de radares existentes e mitigar fatores de risco, principalmente vias com inclinação elevada e com três vias de trânsito no mesmo sentido".

A autarquia adianta que a implementação destes radares representou um custo de cerca de 2,14 milhões de euros.