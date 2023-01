Salvatore Riina, conhecido por Totò Riina — que inspirou o escritor Mario Puzo na obra "O Padrinho", que por sua vez deu origem à famosa trilogia cinematográfica realizada por Francis Ford Copolla —, morreu em 2017, aos 87 anos, na prisão de Parma, a norte de Itália, onde se encontrava a cumprir 26 penas de prisão perpétuas.

Riina, considerado o maior mafioso do século XX, tinha cancro e estava nessa altura há cinco dias em coma induzido.

O antigo chefe da máfia tinha pedido em julho de 2017 para ser libertado alegando problemas de saúde. No entanto, a Justiça italiana negou o pedido, argumentando que os cuidados médicos a que tinha acesso enquanto estava detido tinham a mesma qualidade do que os que podia receber no exterior.

Ao mesmo tempo, os médicos afirmaram que Riina estava “lúcido” e, em conversa intercetada alguns meses antes, afirmou que “não se arrependia de nada”, nem que o condenassem “a 3.000 anos de prisão”.

Conhecido como "chefe dos chefes" ou capo dei capi, estava detido desde 15 de janeiro de 1993 pela morte de mais de 150 pessoas, incluindo a dos juízes de combate à máfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, responsáveis por levar mais de 300 mafiosos a julgamento em 1987.

Foi detido num subúrbio de Palermo, graças à colaboração de vários criminosos arrependidos, entre eles o seu motorista pessoal, cansados ou aterrorizados pela crueldade do líder mafioso.

Riina foi também o mandante de atentados à bomba em Roma, Milão e Florença, que mataram dez pessoas.

Durante anos negou pertencer à Cosa Nostra, mas em 2009 admitiu implicitamente seu papel na organização criminosa. Mesmo a partir da prisão, Riina continuava a dar ordens à organização criminosa que chefiava.

Salvatore 'Toto' Riina também era conhecido como "A Besta" ou "U Curtu" (O Pequeno) pela sua altura (1,58 metros).

A vida de Riina deu origem à série televisiva "Il capo dei capi", transmitida em 2007 pelo canal italiano Canale 5.

Salvatore Riina nasceu em 16 de novembro de 1930 em Corleone, perto de Palermo, capital da Sicília, numa família de camponeses pobres e com apenas 18 anos entrou para a máfia.