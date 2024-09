A 5 de setembro de 1972, oito terroristas representantes do grupo "Setembro Negro" invadiram a Vila Olímpica em Munique e mataram dois membros da equipa israelita. Foram ainda feitos nove reféns, que acabaram por ser mortos.

Morreram também cinco terroristas e um polícia no decorrer das operações. Assim, morreram 17 pessoas no total.

Como recorda o News Museum, os raptores pediam a libertação de 234 prisioneiros políticos pelo governo de Israel.

"O atentado do grupo 'Setembro Negro' foi um dos primeiros ataques a contar com uma alta difusão mediática ao vivo, até porque centenas de jornalistas provenientes de todo o globo estavam no local a fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos de 1972", é referido. "Estima-se que cerca de 900 milhões de pessoas, em mais de 100 países, assistiam ao desenrolar dos eventos, através da televisão".

Devido ao sucedido, os Jogos Olímpicos foram suspensos por 34 horas e foi celebrada uma missa no estádio principal em memória às vítimas.

Contudo, os Jogos continuaram depois disso por insistência do presidente do Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, que referiu que "Os Jogos devem continuar!".

Os Jogos Olímpicos de Munique marcaram recordes em todas as categorias, com 195 eventos e 7.134 atletas de 121 Comités Olímpicos Nacionais.