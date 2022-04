Foi encontrada uma perna perfeitamente preservada de um thescelosaurus no Dakota do Norte, que inclui restos de pele do animal, conta o The Guardian. O fóssil pode ser datado com precisão até ao momento em que o asteróide que provocou a extinção dos dinossauros atingiu a Terra há 66 milhões de anos, devido à presença de detritos do impacto.

"É absolutamente louco", disse Phillip Manning, professor de história natural na Universidade de Manchester, sobre o achado a escavação de Tanis. "Nunca sonhei, em toda a minha carreira, que conseguiria olhar para algo tão limitado no tempo e tão belo, e também que conta uma história tão maravilhosa".

A escavação foi filmada para um documentário da BBC "Dinosaurs: The Final Day", com David Attenborough, que ao ver a descoberta "sorriu e disse 'aquele é um fóssil impossível'".

A equipa também descobriu restos de peixes que tinham respirado os detritos do impacto da queda do asteróide, que ocorreu a 3.000 km de distância no Golfo do México.

Assim, com essas partículas e com a presença de outros detritos que choveram durante um período específico imediatamente após o dia da extinção dos dinossauros, foi possível datar os achados com muito mais precisão do que com as técnicas normais de datação por carbono.