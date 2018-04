Com cerca de 50 habitantes “cada vez com maior idade, de setentas (anos) para cima”, as tradições vão-se perdendo, como constatou o autarca, que é dos mais jovens por ali e vive em Bragança.

Ao longo do ano decorrem vários encontros com as comunidades e parceiros locais como aquele a que assistiu a Lusa numa das aldeias Maravilha de Portugal, Rio de Onor, conhecida pelo comunitarismo e pela particularidade de partilhar o quotidiano com a aldeia “gémea” espanhola com o mesmo nome.

“Há Festa na Aldeia” é o nome do projeto inspirado no filme de Jacques Tati e coordenado pela ATA - Associação de Turismo da Aldeia, que envolve oito localidades do norte do Portugal e que tem como missão principal “combater o isolamento”, trabalhando com os parceiros locais na recuperação de tradições e organização de eventos para levar vida às aldeias.

“Os novos fugiram daqui e há que tentar com o pessoal que temos, pelo menos, pontualmente reviver aquilo que nos deu o nome, o que hoje somos”, enfatizou.

No segundo encontro, Rita Pinto, coordenadora do projeto e Ana Margarida Almeida, da área da comunicação, já têm algumas ideias e propostas para discutir com a comunidade local, desde o comunitarismo, às danças e trajes tradicionais, a um pequeno dicionário do dialeto local (o rionorês).

A proposta da data para o evento principal “Há Festa na Aldeia”, é 08 e 09 de setembro, e aí será mostrado o que foi sendo preparado.

“Eu vou fazer o pão, mas eu sozinha não consigo”, atira Maria Joaquina, de 68 anos, a quem agrada a ideia, mas teme que vá “ser muito complicado com algumas pessoas”, que “têm medo”.

A expectativa é: “vamos ver”, numa aldeia onde turistas não faltam, que o diga Joaquina que um dia destes andava a cozer pão e “eles levaram-no (compraram) todo”.

Além do combate ao isolamento, o objetivo do projeto é que “as pessoas percebam que elas próprias conseguem fazer e tenham vaidade novamente na aldeia, e que a aldeia brilhe”, como realçaram as promotoras.

Segundo contaram à Lusa, já têm duas aldeias (Vilarinho de São Roque e Ul) com “muito potencial para conseguirem fazer sozinhas, com eventos criados ao longo do ano como corridas, caminhadas, magustos.

Ana Margarida aponta ainda que este projeto “ acaba por contribuir também um bocadinho para a economia local”.

“As pessoas vendem as coisas no mercado da aldeia, nós ajudamos nessa parte com as oficinas e depois as associações também conseguem algum retorno financeiro importante durante os dias da festa”, concretizou.

A ATA congrega 15 grupos de ação local, os chamados GAL, que gerem verbas comunitárias para pequenos projetos de desenvolvimento rural.

O “Há Festa na Aldeia” propõe-se investir um milhão de euros em três anos, financiados em 70% por um programa para a Inovação Social do Norte 2020, destinado a apoiar respostas sociais inovadoras.

O restante montante é assegurado pelo Turismo Porto e Norte com o apoio dos municípios.

Os promotores contam ainda com a colaboração que vai aparecendo a nível local como a de Rui Magalhães, um jovem ligado ao folclore.

Rui fala, por exemplo, do trajes típicos de Rio de Onor e que, como em outras situações, foram arrumados por as pessoas terem vergonha do que era antigo.

“Mas se as desafiarem a ir ver o que têm nas arcas antigas até podem surgir coisas que são de um valor incalculável e não têm noção”, observou.

A identidade destas comunidades fica também registada nos retratos da aldeia, resultado da recolha fotográfica que está a ser realizada pelo fotógrafo Jorge Bacelar, destinada ao cartaz de promoção da “festa” e a exposições.