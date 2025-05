“Em 07 de maio de 1945, a comunidade da Benfeita foi uma das primeiras em Portugal, e mesmo no mundo, a assinalar o armistício”, frisou a Câmara de Arganil.

A recém-construída torre sineira da aldeia de Benfeita “tocou naquele dia 1.620 badaladas, tantas quantos dias durou a guerra, anunciando que esta teria terminado”, explicou a Câmara, acrescentando que a tradição se mantém viva há 80 anos, “como símbolo de paz e de memória”.

A autarquia sublinhou a importância de assinalar esta efeméride “num tempo em que os ideais da paz voltam a ser desafiados à escala global”.

A Festa da Paz, que é organizada em conjunto com a Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, vai além do toque das 1.620 badaladas, marcado para o início da tarde de hoje.

Hoje, será também interpretado o Hino à Alegria e inaugurado um Painel da Paz. Na sexta-feira, haverá um Concerto pela Paz, com o maestro Rui Massena, e, no domingo, uma Caminhada pela Paz, seguida de um almoço convívio.

“Num tempo em que os ideais da paz voltam a ser desafiados à escala global, esta cerimónia adquire maior significado, servindo como momento de reflexão, comunhão e homenagem aos valores fundamentais da convivência pacífica entre os povos”, considerou a Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.