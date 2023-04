Com quatro meses de antecedência, as vagas para o concurso deste ano serão assim conhecidas durante o dia de hoje, numa lista que pode ser consultada, de forma interativa, no jornal Público.

Este ano regista-se mais um recorde, com um total de 54 733 vagas, mais 372 que no ano passado, sendo que haverão condições especiais para alunos carenciados. "Será disponibilizado um contingente prioritário de estudantes carenciados economicamente, com 2% de vagas para cada ciclo de estudos (ou 2 vagas) para candidatos beneficiários de ação social escolar".

Comparando com o ano passado, o número de vagas em licenciaturas em Educação Básica é um dos que mais cresce, com mais de 100 vagas, ou seja, 12% a mais que em 2022.

Outro dos cursos cujas vagas aumentam é o de Medicina. São, de momento, sete, num total de 1541 no presente ano, embora o Ministério considere que o número possa vir a aumentar, "dado que pela primeira vez, as vagas não ocupadas nos concursos especiais para titulares do grau de licenciado reverterão para a 1.ª fase do concurso nacional de acesso, maximizando-se assim a utilização das vagas disponíveis em Medicina nas instituições de ensino superior públicas”.

Nas áreas das notas mais elevadas, abrem-se outra 75 vagas, entre engenharias, tecnologias, psicologias, aeroespacial, biomédicas, arquitetura e design, num total de 4999.

Destaque este ano também para um aumento de 2% nas áreas de competências, com o Ministério a disponibilizar 9127 vagas.

Há também outras 8990 em formações apoiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para formação em áreas como Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (CTEAM).

Os prazos de candidatura à 1. ª fase mantém-se (este ano entre 24 de julho e 7 de agosto), mas as matrículas recuam para 28 de agosto (até 30 do mesmo mês).