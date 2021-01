Foi hoje lançado o hino oficial da próxima Jornada Mundial da Juventude, a acontecer em Portugal em 2023. A música denomina-se "Há pressa no ar" e alude ao tema da Jornada, “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39).

O hino foi selecionado por um um júri nomeado para o efeito pela organização da Jornada Mundial da Juventude e escolhido pelo Vaticano, através do Dicastério para os Leigos, Família e Vida. Neste concurso participaram mais de uma centena de temas provenientes de todos os cantos de Portugal.

“Ao cantar este hino, os jovens de todo o mundo são convidados a identificarem-se com Maria, dispondo-se ao serviço, à missão e à transformação do mundo. A letra evoca também a festa da JMJ e a alegria centrada na relação com Deus”, refere a organização em comunicado.

Com a música oficial, foi também lançado um vídeo onde é possível ver jovens a caminhar por diversas partes de Lisboa, passando, por exemplo, por Santa Apolónia, Belém ou pela zona da Sé de Lisboa.

Os vencedores do concurso foram o padre João Paulo Vaz, da diocese de Coimbra, e o professor de música Pedro Ferreira, também de Coimbra.

À organização da Jornada Mundial da Juventude, o padre João Paulo Vaz, responsável pela letra, disse encarar esta seleção como uma "surpresa tremenda", mas também com "uma alegria muito grande". Já Pedro Ferreira, que compôs a música, disse ter ficado especialmente contente pelo facto de "algo que tinha surgido numa pequena sala, num pequeno espaço" ir agora "ganhar asas".

A JMJ 2023 será um acontecimento nunca antes visto em Portugal, com um custo estimado acima de 50 milhões de euros. Além disto, Portugal será o segundo país lusófono, depois do Brasil, a acolher uma Jornada Mundial da Juventude - evento que se realiza desde o ano de 1985, instituído pelo Papa João Paulo II.

Para ajudar a criar ambiente até ao evento, para além do hino agora lançado, a organização disponibilizou já as camisolas oficiais — com o logótipo criado para edição em Portugal — e um itinerário de preparação para a JMJ Lisboa 2023, elaborado pela Direção de Pastoral e Eventos Centrais, que "propõe um caminho de aprofundamento da fé com base no verbo levantar-se", comum aos temas das mensagens para a Jornada Mundial da Juventude — e percetível na oração que marca também o momento, lançada em novembro.