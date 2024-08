De acordo com o The Guardian, os especialistas estão a testar uma nova vacina que dá instruções ao organismo para perseguir e matar as células cancerígenas, impedindo-as de regressar.

O ensaio clínico de fase 1 foi lançado em 34 centros de investigação em sete países: Espanha, Reino Unido, Alemanha, Hungria, Polónia, Turquia e EUA. É a primeira vez que esta vacina é testada em humanos.

Conhecida como BNT116 e produzida pela BioNTech, a vacina foi concebida para tratar o cancro do pulmão de células não-pequenas (CPNPC), a forma mais comum da doença.

Esta vacina utiliza RNA mensageiro (mRNA), semelhante às vacinas contra a Covid-19, e funciona através da apresentação ao sistema imunitário de marcadores tumorais de CPNPC, de modo a estimular o organismo a combater as células cancerígenas que expressam esses marcadores.

O objetivo é reforçar a resposta imunitária de uma pessoa ao cancro, deixando as células saudáveis intactas, ao contrário da quimioterapia.

De recordar que o cancro do pulmão é a principal causa de morte por cancro em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 1,8 milhões de mortes por ano. Além disso, as taxas de sobrevivência das pessoas com formas avançadas da doença, em que os tumores se espalharam, são particularmente baixas.