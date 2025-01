Depois de carimbar 10 viagens, as crianças ganham 2 viagens no Alfa Pendular e visitas à cabine de condução.

Para ter este Passaporte é necessário ter até 12 anos e recolher o passaporte gratuito na bilheteira da CP, os carimbos também são feitos na bilheteira.

Os bilhetes gratuitos são 1 bilhete de ida para criança + 1 bilhete de ida para adulto, em Classe Turística no Alfa Pendular.

Algumas informações importantes:

o Passaporte Infantil é gratuito;

para preenchimento do passaporte, são considerados bilhetes ocasionais, com desconto de criança, em comboios Alfa Pendular, Intercidades, Regional e InterRegional;

se o bilhete for digital, é necessário apresentar na bilheteira o PDF do bilhete com o nome da criança para receber o carimbo. SMS não servem;

só são permitidos 5 dias úteis após o término da viagem para pedir o carimbo numa bilheteira;

o bilhete de ida e volta é considerado como um único bilhete, portanto vale apenas 1 carimbo;

a visita à cabine de condução do Alfa Pendular, apenas poderá ser efetuada com o comboio imobilizado na estação de origem do comboio (antes do início da circulação), ou na estação de destino do comboio, após a sua chegada (desde que não perturbe o serviço da tripulação). O adulto com quem a criança viaja deve manifestar junto do revisor o interesse da criança em visitar a cabine;

o passaporte é pessoal e intransmissível, não pode ser emprestado a outra criança.

O passaporte da CP foi lançado a 1 de junho do ano passado com o objetivo de incentivar os mais novos a andar de comboio, promovendo o transporte sustentável e a educação ambiental.

Recorde-se que, nos comboios da CP as crianças até três anos de idade (inclusive), quando acompanhadas por adultos, têm direito a viajar gratuitamente, desde que não ocupem lugar sentado. Se tiverem entre 4 e 12 anos inclusive, beneficiam de uma redução de 50% no valor da tarifa normal (meio bilhete), com direito a lugar distinto.