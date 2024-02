Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro afirmam em comunicado "reiterar que estão, no âmbito das suas responsabilidades, totalmente comprometidos com o futuro do Grupo Global Media".

Adiantam ainda que "existe um princípio de entendimento com vista a encontrar uma solução que assegure os títulos do GMG [Global Media Group] e as condições de trabalho de todos os seus trabalhadores".

Ao abrigo deste entendimento, adiantam, "está previsto o pagamento dos salários até ao dia 7 de fevereiro, estando a ser avaliados mecanismos para a regularização do subsídio de Natal".

O comunicado é assinado pelos quatro acionistas da GMG.