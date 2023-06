O Papa Francisco tem passado inúmeras visitas no hospital, nos últimos anos. Com 86 anos, o Santo Padre continua a tentar recuperar de um problema nos intestinos. O outro problema, que o força a apoiar-se numa bengala ou a andar de cadeira de rodas, é no joelho direito.

Em 2021, Francisco foi submetido a uma cirurgia para remover uma parte do intestino grosso que lhe estava a causar complicações intestinais. Ao fim de dez dias internado, o Papa teve alta, mas não terá recuperado totalmente. Recentemente, Francisco revelava que o desconforto estava de volta.

Já este ano, em março, o Santo Padre passou três dias internado, devido a uma infeção pulmonar, e no mês passado cancelou um evento porque estava com febre.

Esta manhã, o chefe da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia para reparar uma hérnia que se formou sobre uma antiga cicatriz abdominal, indicaram fontes do Vaticano.

A intervenção cirúrgica, com anestesia geral, foi uma laparotomia com cirurgia plástica da parede abdominal realizada por via laparoscópica, dá nota a agência ANSA. O Vaticano confirmou que a operação decorreu sem complicações. O pontífice está no seu apartamento no 10.º piso do hospital Gemelli.

Ontem, o Papa já tinha estado no hospital para fazer exames. "Estava cansado, teve um dia muito intenso", disse o secretário de Estado do Vaticano.

Haverá "fumo branco" em agosto?

Apesar de se tratar de uma cirurgia previamente planeada pela equipa médica que acompanha o pontífice, não deixa de levantar preocupações quanto à sua saúde e, por estas alturas, quanto à sua participação na JMJ.

Recorde-se que a vinda de Francisco para a JMJ, será a mais longa visita de um Papa ao nosso país. João Paulo II visitou três vezes, mas o máximo que ficou por terras lusas foi quatro dias. Bento XVI esteve cá por uma vez e ficou três dias. Anteriormente, em 1967, Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar Portugal, mas segundo os registos, foi apenas por umas horas.

A agenda de Francisco para os cinco dias em Portugal estará bem preenchida e inclui um encontro com as vítimas de abuso sexual, um almoço com jovens de todos os continentes, a ida ao Bairro da Serafina e a peregrinação a Fátima.

Apesar dos problemas de saúde, o sumo pontífice tem deixado patente que faz questão em marcar presença na JMJ. Nunca houve uma Jornada Mundial da Juventude sem a presença do líder da Igreja. Hipótese que não está em cima da mesa.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, recusou hoje antecipar cenários devido à saúde do Papa Francisco e disse contar com a sua presença na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Como disse, ontem, o D. Américo, não há plano B: "O nosso único plano é o F, de Francisco".