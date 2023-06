O Papa Francisco voltou ao hospital Gemelli, em Roma, para ser operado esta quarta-feira. De acordo com a Reuters, que cita um comunicado do Vaticano, em causa está uma cirurgia ao abdómen, por risco de obstrução intestinal — uma laparotomia e plástica da parede abdominal com prótese. O pontífice vai ser submetido a anestesia geral.

"A operação, marcada nos últimos dias pela equipa médica que assiste o Santo Padre, tornou-se necessária devido a uma hérnia incisional encarcerada que está a causar síndromes sub-oclusivas recorrentes, dolorosas e agravadas. O internamento na unidade de saúde durará vários dias para permitir o curso pós-operatório normal e a plena recuperação funcional".

Segundo a agência italiana ANSA, Francisco deverá ficar internado durante dois dias.

Ontem, o Papa já tinha estado no hospital para fazer exames. "Estava cansado, teve um dia muito intenso", disse o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, à margem de um encontro na embaixada italiana no Vaticano, citado pelos meios de comunicação locais.

Em conferência de imprensa sobre a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, D. Américo Aguiar garantiu a presença do pontífice em Portugal, em agosto, e referiu que a ida ao hospital se devia a "fazer análises".

De recordar que o Papa Francisco neste último ano já foi internado após uma infeção respiratória e no final do mês passado foi até forçado a cancelar várias atividades por ter apresentado um quadro febril.

A 4 de julho de 2021, o pontífice esteve também internado durante 10 dias devido a cirurgia ao cólon.

O Papa também sofre de um problema no joelho direito, que o obriga a andar com uma bengala ou cadeira de rodas, mas Francisco garantiu em várias ocasiões que não quer submeter-se a uma cirurgia.