O governo apresentou novas medidas para solucionar os problemas no setor da Habitação, mas os portugueses não estão confiantes nas mesmas, com 88% a ter ouvido falar destas medias, contra 12% que não ouviu falar. Em sondagem realizada pela Aximage, apenas 26% acredita que as medidas vão ter efeitos práticos contra os 62% que não acredita.

Assim sendo, uma das medidas mais conhecidas (23% diz identificá-la), mas menos popular, é o arrendamento coercivo nas habitações devolutas. Mais de metade dos inquiridos (53%) considera que se trata de um atentado ao direito da propriedade privada. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos críticos desta medida, propondo uma revisão por parte do Governo.

A maioria dos inquiridos (59%) está a favor da limitação do aumento das rendas nos novos contratos, contra 22% que discordam. Relativamente aos limites impostos no alojamento local, 44% concordam com a medida, enquanto 31% das pessoas não está a favor.

A sondagem foi elaborada entre 13 e 17 de março e contou com 801 entrevistas a maiores de 18 anos. A margem de erro é de 3,46%.

