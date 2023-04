Na origem das revelações do "Football Leaks" sobre os bastidores dos negócios do futebol, o hacker português Rui Pinto conhecerá, nesta sexta-feira, a sentença do Tribunal de Lisboa, onde é julgado por hacking e tentativa de extorsão.

Refira-se que Rui Pinto reivindica o seu papel de denunciante e não de hacker, mas reconheceu ter cometidos invasões informáticas ilegais para obter milhões de documentos que começou a publicar diretamente na internet, no final de 2015.

Desde a publicação de salários de vários jogadores, como Messi ou Neymar, e ainda da polémica que envolveu uma alegada violação por parte de Cristiano Ronaldo, foram muitas as revelações que Rui Pinto divulgou.

O pirata informático responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a FPF e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting.