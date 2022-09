O grupo de hackers denominado Ragnar Locker, que reivindicou um ataque informático à TAP, no passado dia 25 de agosto, terá publicado na segunda-feira quase 600gb de dados de 1,5 milhões de clientes da companhia aérea portuguesa, segundo revela o Expresso.

"A coisa mais interessante, é que eles [a TAP] ainda não resolveram as vulnerabilidades na própria rede e este tipo de incidentes pode acontecer outra vez. Por sinal, se alguém precisar de um acesso remoto à TAP Air [sic], avisem-nos", terão escrito os Ragnar Locker na Dark Web.

Ainda de acordo com o jornal, nos "dados divulgados estão tabelas com moradas, números de telefone e nomes de clientes, além de documentos de identificação que podem ser de profissionais ou parceiros da TAP, mas também acordos confidenciais com várias empresas e relações com outras companhias de aviação".

Contactada pelo Sapo24, a companhia aérea confirmou o ataque, mas salientou que o mesmo foi "contido numa fase inicial".