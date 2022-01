A informação é avançada pelo jornal Expresso, que indica que os piratas informáticos aproveitaram o dia de eleições legislativas para 'hackear' o site do Parlamento e, segundo refere o jornal, o site esteve mesmo em baixo durante cinco minutos - atualmente, o site encontra-se a funcionar normalmente.

“Hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords…”, refere o Lapsus Group, numa mensagem a que o jornal teve acesso, e na qual referem que o site usa “sistemas tecnológicos antigos, sem manutenção”.

O jornal avança ainda que a Polícia Judiciária está a investigar se houve de facto algum ataque por parte deste grupo e, caso se confirme, perceber a que tipo de informação acederam os piratas informáticos e se roubaram alguns dados sensíveis.

“Estamos ainda a perceber se se trata mesmo do Lapsus Group. Podem ser outros hackers a usar aquele nome”, explicou uma fonte da investigação, citada pela publicação.

No início de janeiro, o respectivo grupo acedeu aos servidores da SIC e do Expresso e acabaram por destruir milhões de ficheiros internos do jornal e da televisão.