O grupo de ajuda Oxfam Great Britain vai ser suspenso de operar no Haiti nos próximos dois meses, enquanto decorrer uma investigação sobre denuncias de má conduta sexual por parte dos seus funcionários, anunciou hoje o governo.

O Haiti está a investigar como é que a Oxfam da Grã-Bretanha respondeu aos relatos de que alguns de seus funcionários usaram prostitutas enquanto trabalhavam no país no rescaldo do devastador terremoto de janeiro de 2010, disse o ministro do Planejamento e Cooperação Externa, Aviol Fleurant.

O responsável referiu ainda que estão a tentar determinar se algumas das prostitutas são menores de idade.

As autoridades consideram que é um “crime grave” que um adulto tenha relações sexuais com menores de 18 anos, disse Fleurant, referindo que o governo haitiano está “chocado ao mais alto nível” com os relatos de má conduta dos funcionários da organização.

O diretor regional internacional da Oxfam, Simon Ticehurst, disse que ele e outros elementos da organização estão a falar com as autoridades haitianas e a fornecer informações para ajudar com a investigação.

“Isso faz parte de um processo contínuo de colaboração com o governo haitiano”, disse Ticehurst aos jornalistas em Porto Príncipe.

A Oxfam Great Britain, é uma das quatro divisões da organização internacional que trabalha no Haiti. O grupo de ajuda informou que sete trabalhadores foram demitidos ou demitiram-se em 2011, depois que uma denúncia que acusou os membros da equipa de alegada má conduta enquanto trabalhavam no país.

A organização admitiu que alguns de seus funcionários usavam profissionais do sexo.

A Oxfam International pediu desculpas ao povo do Haiti e disse que criou um novo plano para melhorar a supervisão de seus funcionários.