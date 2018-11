O aviso do Hamas foi divulgado hoje de manhã, poucas horas depois do disparo de um foguete a partir de Gaza que atingiu território israelita e matou um habitante da cidade de Ashkelon.

O foguete palestiniano foi disparado depois de um ataque aéreo israelita contra o edifício da televisão de Gaza.

Um porta-voz da ala militar do Hamas, identificado como Abu Obeida, refere num comunicado que Ashkelon “entrou no raio de ação do fogo israelita" e que a ação é uma resposta aos "bombardeamentos que atingem os edifícios de Gaza”.

O mesmo documento indica que a cidade de Beersheba vai ser o “próximo alvo do Hamas” se “o inimigo” (Israel) continuar a atingir edifícios civis.

Os alertas antiaéreos continuam ativos nas comunidades israelitas periféricas a Gaza desde o princípio da tarde de segunda-feira.