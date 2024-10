O príncipe Harry — filho do rei do Reino Unido, Carlos III — e a sua mulher, Meghan Markle, compraram uma casa em Portugal, adianta hoje o tablóide britânico Daily Mail.

Os duques do Sussex, que perderam o direito a viver na mansão de Frogmore Cottage, em Windsor, após renunciarem ao cargo de membros seniores da realeza britânica em 2020, passaram a considerar os EUA o seu país de residência principal este ano. Com esta compra, voltam a ter uma casa em solo europeu.

No entanto, segundo o Daily Mail, esta não é a única razão para a compra. O casal real terá sido motivado a manter uma propriedade em solo português para conseguir obter Vistos Gold e assim circular livremente pelo Espaço Schengen.

Harry e Meghan, porém, não foram os primeiros a comprar casa em Portugal. A princesa Eugenie — filha do príncipe André, irmão do rei — e o seu marido vivem no clube de golf CostaTerra, em Melides.

Recorde-se que Harry e a esposa Meghan moram em Montecito, na Califórnia desde que deixaram o cargo de membros seniores da realeza britânica em março de 2020. A residência terá sido alterada oficialmente a 29 de junho de 2023, de acordo com este documento fornecido à Companies House, organismo de registo de empresas britânico.

Este foi o mesmo dia em que o Palácio de Buckingham confirmou que o casal deixou Frogmore Cottage, a última residência da família no Reino Unido. Esta casa de campo foi originalmente um presente da avó de Harry, a antiga Rainha Isabel II.

O duque e a duquesa de Sussex foram coagidos a retirar os seus pertences da casa, perto do Castelo de Windsor, semanas depois de Harry criticar a família real no seu livro de memórias Spare.