“A bandeira de Portugal é um símbolo nacional da maior importância, pois para além de nos identificar no mundo representa a nossa história e os nossos valores universais, enquanto povo que ama a Liberdade e a Paz”, salienta o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro.

De acordo com o autarca, “aproveitando uma infraestrutura existente e com um investimento sem significado, quis o Município de Valongo fazer uma homenagem aos portugueses e portuguesas, que no dia 25 de abril de 1974 tiveram a coragem, generosidade e visão de nos legarem um país voltado para o desenvolvimento, para a democracia, para a liberdade, e aberto ao mundo, através do hasteamento da maior bandeira de Portugal em área (384 m2).

“Os símbolos que nos unem devem estar bem visíveis e serem motivo de atração, para que a memória alimente o orgulho coletivo em torno da nossa história e dos nossos valores humanistas, que tão bem o espírito de Abril representou e representa”, frisa José Manuel Ribeiro.

Além do hastear da Bandeira Nacional Gigante em Ermesinde, as Festas da Liberdade comemorativas do 25 de Abril no Município de Valongo incluem a sessão solene da Assembleia Municipal de Valongo nos Paços do Concelho e diversos apontamentos culturais.

A aquisição da bandeira, com 16 metros de altura e 24 metros de largura, e os trabalhos de adaptação da estrutura central para fixação da bandeira gigante custaram no total 3.646€ + IVA.