O novo vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Ricardo Veludo, começou a assumir funções no início deste mês, depois de Manuel Salgado ter abandonado o cargo que assumia desde 2007.

A Câmara de Lisboa tinha agendada para a reunião privada do executivo de hoje uma proposta para que Manuel Salgado, que deixou as suas funções de vereador na Câmara de Lisboa no início deste mês, seja novamente eleito presidente do conselho de administração da SRU, mas o documento foi adiado.

A ainda presidente da Assembleia Municipal de Lisboa avançou também que vai devolver à autarquia a alteração simplificada ao Plano de Urbanização da Avenida da Liberdade e Zona Envolvente (PUALZE), que prevê a desafetação dos fins de utilidade pública de oito imóveis, afirmando que agora "a câmara tem de resolver".

A autarquia lisboeta aprovou em março do ano passado dar início à alteração ao PUALZE, mas a proposta ainda não foi aprovada pela assembleia municipal.

Helena Roseta explicou que o plano “significa uma mudança do valor daqueles terrenos” e lamentou que a câmara não tenha sido capaz de prestar esclarecimentos acerca da valorização imobiliária.

“A CCDR [Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo] tem de dar um parecer e já disse várias vezes que isto não é uma alteração simplificada”, vincou.

Os imóveis que o plano prevê serem desafetados de uso público estão localizados na Rua do Salitre (afeto à Fundação do Oriente), Rua Câmara Pestana (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil), Praça da Alegria (Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ajuda), Rua dos Condes (Cinema Olympia), Rua de Santa Marta (Instituto da Conservação da Natureza e faz Florestas), Rua Camilo Castelo Branco (Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Lisboneses), Rua de São José (Correios de Portugal) e Avenida da Liberdade (Empresa Pública de Águas de Lisboa - EPAL).

Segundo a proposta, as reconversões do uso de solo serão feitas para "área mista", "área histórica habitacional" (três), "área terciária" (três) e "área habitacional".

