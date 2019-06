Um helicóptero caiu esta segunda-feira no topo do edifício 787 no centro de Manhattan, na 7ª Avenida, em Nova Iorque, ao tentar executar uma aterragem de emergência.

O departamento da polícia de Nova Iorque na sua conta oficial do Twitter indicou que se tratou dum acidente devido a uma aterragem de emergência "no topo de um edifício", assim como o fogo já se encontra extinto. Todavia, foi pedido que se evitasse área. Vários orgãos de comunicação norte-americanos sugerem que há a registar uma vítima — presumivelmente, o piloto. No entanto, não há ainda informação oficial nesse sentido. O acidente ocorreu por volta das 14h00 locais (19h00 em Portugal continental) em dia de chuva e com muita neblina, de acordo com a agência Reuters. Escreve a mesma agência que se encontram dezenas de veículos de emergência na movimentada área em torno da 7ª Avenida entre as ruas 51 e 52 — a poucos quarteirões da famosa Times Square. O governador de Nova Iorque Andrew Cuomo, que chegou ao local rapidamente após ter ocorrido o acidente, indicou aos meios de comunicação presentes que os primeiros relatos davam conta de um helicóptero ter tentado fazer uma aterragem de emergência, mas que ninguém dentro do edifício tinha ficado ferido. No entanto, quando questionado, Coumo escusou comentar ou confirmar o número de vítimas.