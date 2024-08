O helicóptero do dispositivo de combate aos incêndios do CMA de Armamar, no distrito de Viseu, caiu hoje no rio Douro, desconhecendo-se ainda se há vítimas, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro. O piloto foi resgatado.

A GNR revelou que se "desconhece-se para já, as causas do acidente, tendo o piloto sido resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros. Mantêm-se as buscas no rio, para os 5 elementos da UEPS, ainda desaparecidos, com meios marítimos da polícia marítima, bombeiros, mergulhadores, embarcações de recreio e militares da GNR."

A Proteção Civil Sub-regional do Douro afirmou ao SAPO24 que, minutos depois da ocorrência, desconhecia a existência de socorro a vítimas, mas que está a receber contactos relativos à ocorrência.

“Confirma-se que caiu uma aeronave do dispositivo de combate aos incêndios, que tem base no CMA [Centro de Meios Aéreos] de Armamar, mas ainda não temos a confirmação se há vítimas e quantas poderá haver”, disse a mesma fonte.

Segundo o Comando Sub-regional do Douro, o alerta foi dado pelas 12:36, para a queda no rio entre Lamego, distrito de Viseu, e Peso da Régua, distrito de Vila Real, perto de uma unidade hoteleira no concelho de Lamego.

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado às 12h36. No local estão mais de 100 operacionais, apoiados por cerca de 30 viaturas e três meios aéreos.

Em atualização.