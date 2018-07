As diligências, disse a fonte, serão retomadas às 15:00 de hoje, podendo as advogados que queiram consultar o processo no Tribunal durante a manhã.

Só a parir das 15:00, disse ainda a fonte judicial, os arguidos dirão se querem ou não prestar declarações.

Os 58 arguidos começaram a ser identificados a partir da meia noite, inicialmente em grupos de oito e depois, cerca das 05:30, foi ouvido o último grupo de 23.

A essa hora já tinham sido identificados também os estrangeiros detidos, dois alemães, um sueco, um inglês e um finlandês, este último a dispensar tradutor, por entender e falar português.

A juíza Maria Antónia Andrade apenas identificou os arguidos, não tendo perguntado se vão ou não prestar declarações.