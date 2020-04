Num despacho, a que a agência Lusa teve acesso, o juiz refere que já foram realizados testes nas salas virtuais, a partir do tribunal de Monsanto, e que as diligências de terça-feira e quarta-feira serão efetuadas com recurso a essas mesmas salas.

Segundo um advogado contactado pela Lusa, apenas as testemunhas que vão depor nesta fase processual se devem deslocar aos tribunais da sua residência para efetuarem a videoconferência e serem identificadas pelos funcionários judiciais.

Realizados os testes e “procurando ir ao encontro do pretendido pelos cidadãos que não pretendem deslocar-se ao tribunal de Monsanto” foram notificadas as defesas dos arguidos e enviados convites para a sala virtual, na Webex, refere o despacho do juiz.

O debate instrutório está marcado para os dias 11, 12, 14 e 18 de maio.

Nas últimas sessões, os advogados do caso Hells Angels recusaram deslocar-se ao tribunal de Monsanto, em Lisboa, alegando que o espaço “não tinha as condições de saúde pública impostas pela situação resultante da pandemia de covid-19”.

Segundo a lei, os processos de natureza urgente, como é o caso do Hells Angels, não estão suspensos, mas as diligências devem ser realizadas através de meios de comunicação à distância.