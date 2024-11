O Hezbollah abriu uma frente contra Israel, em solidariedade com o Hamas, após o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, desencadeada pelo ataque deste movimento islâmico palestiniano em solo israelita.

Após quase um ano de troca de tiros na fronteira, o exército israelita lançou, em 23 de setembro, uma campanha de bombardeamentos maciços no Líbano e uma semana depois iniciou um ataque terrestre no sul do país.

A embaixadora americana em Beirute, Lisa Johnson, apresentou, na semana passada. às autoridades libanesas um plano de 13 pontos, que prevê uma trégua de 60 dias no sul do Líbano, um dos redutos do Hezbollah.