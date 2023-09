Higor Fiuza e a cobra Shiva eram frequentemente vistos nas praias da Gold Coast, um ponto turístico na costa leste da Austrália. Mas as autoridades levantaram problemas, conta a CNN internacional.

Shiva, que se enroscava no pescoço de Fiuza ou se pendurava na borda da sua prancha, parecia gostar do desporto."Ela vai nadar um pouco e depois volta para a prancha. Está apenas à espera de uma onda ... da onda perfeita", explicou o dono.

Contudo, tal não é permitido e as autoridades da vida selvagem aperceberam-se do sucedido depois de circular um vídeo das aventuras invulgares da dupla nos meios de comunicação locais.

Assim, Fiuza foi multado em cerca de 1.500 dólares por violar os termos da licença do seu animal de estimação, de acordo com um comunicado do Departamento de Ambiente e Ciência de Queensland: embora tivesse a licença correta para manter o réptil, não estava autorizado a retirá-lo das instalações licenciadas.

"Não queremos que os detentores de licenças exibam os seus animais em público, a não ser que o façam para um fim específico aprovado e de uma forma que garanta o bem-estar do animal, a segurança do público e cumpra os códigos relevantes", evidenciou Jonathan McDonald, oficial superior da vida selvagem.

"As cobras são obviamente animais de sangue frio e, embora possam nadar, os répteis geralmente evitam a água", disse ainda. "A pitão teria achado a água extremamente fria e as únicas cobras que deveriam estar no oceano são as cobras marinhas", rematou.