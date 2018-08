A análise tem por base os registos de morbilidade realizados pelos médicos de família da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em dezembro de 2016.

De acordo com este perfil, 21,1% da população da região tem hipertensão, enquanto 17,8% possui alterações do metabolismo lipídico, como é o caso do colesterol.

Em ambos os casos, os valores são inferiores à média nacional, que se situa em 22,2% e em 21,3%, respetivamente. Também quer num caso, quer no outro, as mulheres lideram o número de registos, com 22,6% versus 19,5% na hipertensão e 18,7% contra 16,8% no caso das alterações lipídicas.

Segundo o presidente da ARSLVT, Luís Pisco, os dados revelam que “o desempenho dos profissionais de saúde ao nível da prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias crónicas se traduz num impacto positivo no ‘peso’ que a morbilidade tem na população da região”.

No ranking regional, as restantes patologias que ocupam posições cimeiras são as perturbações depressivas, a diabetes e a obesidade, sempre numa proporção menor do que a nível nacional.