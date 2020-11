Sarah McBride foi eleita para ocupar um dos 35 lugares do Senado que estão em discussão nestas eleições. A democrata foi escolhida pelo Delaware e tornou-se assim a primeira senadora transgénero nos Estados Unidos.

No Twitter, McBride agradeceu a vitória: “Conseguimos. Ganhámos as eleições gerais. Obrigada. Obrigada. Obrigada”.

Ao New York Times declarou que espera que os resultados sejam uma "mensagem aos jovens que procuram qual o seu lugar e como se encaixam neste mundo" e que a democracia norte-americana "também é suficientemente grande para eles e que as suas vozes são importantes".

"Tenho esperança de que haja um jovem desesperadamente necessitado desta mensagem, que, pouco antes de ir para a cama, viu este resultado online", explicou, acrescentando que a “mudança é possível e que as coisas podem melhorar".

“Seja qual for a mensagem enviada esta noite às pessoas LGBTQ, essa mensagem não é enviada por mim, é enviada pelos eleitores", destacou McBride.

Já em 2016, McBride foi a primeira pessoa transgénero a falar numa convenção nacional de um partido importante, na fase da Convenção Nacional do Partido Democrata. Nesta corrida ao Senado, derrotou o republicano Steve Washington e quando tomar posse será a pessoa transgénero com o cargo oficial mais alto do país.

O ciclo eleitoral não elege apenas o próximo Presidente dos Estados Unidos, estão também em causa os 435 assentos na Câmara dos Representantes, 35 dos 100 lugares no Senado, governadores de 11 dos 50 estados do país e estão também a votação várias iniciativas populares para cada estado.