Kilmar Ábrego García tinha sido levado no dia 16 de março para a prisão de segurança máxima construída em El Salvador para membros de gangues, onde foram detidos cerca de 280 venezuelanos e salvadorenhos expulsos por Trump, acusados de serem criminosos.

Nos primeiros meses, mais de 37,6 mil pessoas foram deportadas e presas, algumas injustamente.

Chris Van Hollen responsabilizou-se pelo erro e fez questão de pedir desculpa pessoalmente: "O meu principal objetivo nesta viagem era reunir com Kilmar. Esta noite tive a oportunidade. Liguei para a sua esposa, Jennifer, para transmitir uma mensagem de carinho", afirmou no X.

Nas imagens divulgadas nesta quinta-feira, Kilmar Ábrego García aparece a usar uma camisa em xadrez e um boné, enquanto está sentado à mesa com o senador.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, também publicou uma foto do encontro, com um tom irónico: "Kilmar Ábrego García, milagrosamente ressuscitado dos 'campos de extermínio' e da 'tortura', agora a tomar margaritas com o senador Van Hollen no paraíso tropical de El Salvador!".