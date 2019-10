Carlos Guimarães Pinto começou por saudar os vencedores da noite [PS], referindo que, no entanto, é um momento triste para o país.

"Um partido que mantém o país estagnado e que vai governar por mais quatro anos", atira.

Logo a seguir, o cabeça-de-lista pelo Porto do Iniciativa Liberal, avançou: "Hoje fizemos história. Um partido com menos de dois anos de vida vai ter representação no Parlamento".

O partido Inciativa Liberal elegeu um deputado, João Cotrim de Figueiredo, pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Carlos Guimarães Pinto referiu ainda que a Iniciativa liberal só "chega aqui porque tem as ideias precisas para o país".

João Cotrim de Figueiredo foi presidente do conselho diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016, é gestor e empresário.

Numa primeira reação às projeções dos resultados das legislativas divulgadas pelas televisões, Rodrigo Saraiva, do partido Iniciativa Liberal, sublinhava que o partido chegou para “somar valor” ao parlamento.