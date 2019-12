Os incêndios de 2017, em que morreram 116 pessoas e extensas áreas florestais foram destruídas, agravaram a situação, com milhares de animais com valor cinegético a rondarem as povoações em busca de alimento.

Nas serras da Lousã e de Sicó, nos distritos de Coimbra e Leiria, onde persistem marcas físicas e a memória dramática do fogo, até a raposa se aproxima das habitações. Sempre que pode, assalta os galinheiros.

Mas há casos em que o canídeo devora os gatos domésticos ou mesmo se afeiçoa às pessoas.

A raposa chega a entrar descontraidamente nas casas, como acontece no Talasnal, lugar do concelho da Lousã que integra a rede turística Aldeias do Xisto.