Aquela que é considerada como uma das melhores orquestras do mundo referiu, num comunicado, ter “terminado a sua cooperação com o maestro Daniele Gatti, com efeito imediato”.

“Em 26 de julho, o Washington Post publicou um artigo no qual Gatti foi acusado de comportamento impróprio. Estas acusações e as reações de Gatti a este respeito causaram muita comoção junto de músicos e do resto do pessoal, bem como de outros intervenientes. Para além disto, desde a publicação do artigo, um número de colegas da Orquestra Real do Concertgebouw relataram experiências com Gatti que são impróprias, considerando a sua posição como maestro titular”, acrescentou o comunicado da orquestra.

Isto, segundo o mesmo texto, “danificou de forma irreparável a relação de confiança entre a orquestra e o maestro”.

Desta forma, todos os concertos planeados verão Daniele Gatti substituído por outros maestros.

Numa reação citada pelo Washington Post, através do seu advogado, Gatti disse-se “extremamente surpreendido” e negou “todas as acusações”.