Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que os bombeiros foram chamados para uma ocorrência de trauma, no Monte das Taipas, no concelho de Portel, tendo na sequência do pedido de socorro os bombeiros iniciado o transporte do homem para o hospital de Évora.

A mesma fonte adiantou que, durante o percurso, o homem agrediu os dois bombeiros, deixando-os abandonados no caminho, e roubou a ambulância em que seguia.

Segundo o CDOS, um dos bombeiros foi transportado para o hospital de Évora e o outro foi assistido no quartel da corporação de Portel.

O agressor acabou por se despistar na ambulância, no caminho municipal 1119, na zona da Atalaia, no concelho de Portel, de acordo com a fonte do CDOS.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem foi detido pela Guarda, após o despiste, no local do acidente, e depois encaminhado para o hospital de Évora para receber tratamento.

“A viatura ficou muito danificada”, acrescentou a fonte da GNR.

O homem vai ser presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Vila Viçosa para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

O alerta para o CDOS para a ocorrência de trauma foi dado às 18:22, tendo o despiste ocorrido cerca das 19:00.

Estiveram envolvidos nas ocorrências bombeiros e veículos da corporação de Portel, além da GNR.