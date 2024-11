As questões urológicas são uma das principais razões pelas quais os homens procuram um médico. No entanto, de acordo com os estudos, muitos homens tendem a negligenciar os cuidados de saúde, procurando ajuda apenas quando os sintomas se tornam graves.

Esta atitude, frequentemente alimentada pela ideia antiquada de que o homem deve ser sempre forte e resiliente, pode resultar num diagnóstico tardio de doenças graves e em maiores taxas de hospitalização, quando comparado com as mulheres, que mantêm uma rotina de consultas regulares.

A boa notícia é que esta mentalidade está a mudar. Cada vez mais homens reconhecem a importância de cuidar de si mesmos, não apenas para o seu bem-estar, mas também para se manterem saudáveis por e para as suas famílias. Por isso, é crucial combater qualquer vergonha que possa atrasar meses ou anos a consulta com o médico urologista.

Os números preocupantes do cancro da próstata

Um novo alerta emerge na comunidade médica: um "tsunami" de cancro da próstata pode estar a aproximar-se. Dados recentes, partilhados no Congresso da Associação Europeia de Urologia (EAU) em Paris, no mês de abril, apontam para esta tendência preocupante.

A informação foi revelada pela The Lancet Commission — uma comissão especial criada pela prestigiada revista científica The Lancet para estudar a evolução do cancro da próstata —, que espera que o número de novos casos duplique a nível mundial entre 2020 e 2040. Concretamente, prevê um aumento para 2,9 milhões de novos casos e um crescimento de 85% no número de mortes, atingindo cerca de 700 mil até 2040.

Em Portugal, o cenário é igualmente merecedor de atenção. Segundo a Fundação Champalimaud, o cancro da próstata é o tumor maligno mais frequente entre os homens e representa a terceira causa de morte por cancro no país. Anualmente, surgem cerca de 5 mil novos casos, resultando em aproximadamente 1.880 mortes.

A Importância de consultar um urologista

Recomenda-se que os homens realizem consultas de rotina, pelo menos, uma vez por ano, sobretudo a partir dos 40 anos. Este acompanhamento regular é essencial para prevenir e tratar diversas doenças, com destaque para as urológicas, que são as que mais frequentemente levam os homens a consultar um especialista.

É importante destacar que estas consultas não devem ocorrer apenas para rastreamento de cancro. Problemas como incontinência, dificuldades em urinar, sangue na urina ou dor nos testículos também exigem atenção médica.

Existe o mito de que o exame da próstata é doloroso ou embaraçoso, quando na verdade é apenas ligeiramente desconfortável. Não requer preparação especial e deve ser encarado como parte de uma rotina de saúde, crucial para prevenir complicações futuras.

Doenças urológicas comuns

Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP): É um aumento não canceroso da próstata, comum em homens mais velhos. Pode causar sintomas semelhantes aos do cancro da próstata e afetar significativamente a qualidade de vida. É crucial diferenciar a HBP do cancro, já que os tratamentos e as implicações são distintos.

Disfunção Erétil (DE): Incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção suficiente para uma atividade sexual satisfatória. As causas podem ser físicas (arteriogénicas, hormonais, etc.) ou psicológicas (ansiedade, depressão).

Litíase Renal: Conhecida popularmente como “pedras nos rins”, pode causar febre, náuseas, vómitos, ardor ao urinar e até hematúria (presença de sangue na urina).

Prostatite: Inflamação da próstata, que pode ser aguda ou crónica. Os sintomas variam entre febre, dor ao urinar e desconforto perineal.

Tumor do testículo: Comum entre homens dos 15 aos 34 anos, é um cancro raro mas com elevada taxa de cura quando diagnosticado precocemente.

Tumor na bexiga: Os sintomas incluem aumento da frequência urinária, urgência para urinar, incontinência, ardor ao urinar, disfunção erétil e perda de peso.

Um parceiro de confiança na saúde masculina

Com quase 100 anos de história, o grupo internacional Recordati é um parceiro de confiança na saúde urológica masculina. A empresa destaca-se pelos seus medicamentos para tratar a hiperplasia benigna da próstata (HBP), disfunção erétil e incontinência urinária, ajudando muitos homens a recuperar a confiança e a qualidade de vida. Nos últimos anos, tem também reforçado a sua aposta na área do cancro da próstata, reconhecendo-a como crucial para o futuro.

Além disso, a empresa lançou uma nova plataforma digital em português, dedicada à saúde do homem, com o objetivo de aumentar a literacia dos doentes com HBP e das suas famílias. Este guia informativo visa esclarecer dúvidas sobre a doença, diferenciá-la do cancro da próstata e desmistificar o receio associado ao exame retal, um dos principais métodos de diagnóstico.

Em Portugal, a Jaba Recordati, braço português da multinacional, integra o Health Cluster Portugal, reforçando o compromisso de estar na vanguarda das soluções para a saúde masculina, com uma aposta contínua na investigação e no desenvolvimento de tratamentos inovadores. Este trabalho consistente consolida a Recordati como o laboratório de referência nos cuidados de saúde urológica.

Caminhos para um envelhecimento saudável

É essencial que os homens adotem uma abordagem proativa em relação à sua saúde. Algumas dicas úteis incluem:

Consultas regulares: Agendar visitas anuais ao urologista para rastreios e acompanhamento.

Estilo de vida ativo: Manter-se fisicamente ativo é fundamental para prevenir várias condições de saúde.

Alimentação equilibrada: Uma dieta rica em frutas, vegetais e fibras contribui para o bem-estar geral.

Evitar hábitos nocivos: Reduzir o consumo de álcool e evitar o tabagismo.

Atenção aos sinais: Não ignorar sintomas como dor ao urinar, sangue na urina ou alterações na função sexual.

Uma nova perspetiva sobre masculinidade e saúde

Consultar um urologista pode fazer toda a diferença. Quanto mais cedo procurar ajuda, mais simples e eficaz será o tratamento, aumentando as hipóteses de cura. Isto aplica-se não apenas aos problemas urológicos, mas também às disfunções sexuais, um tema que ainda é tabu para muitos homens. A disfunção sexual não se limita à disfunção erétil (DE); inclui também disfunções ejaculatórias e orgásmicas, que afetam profundamente a qualidade de vida e podem estar relacionadas com outras doenças masculinas, como as doenças prostáticas.

Não deixe que o medo ou o embaraço o impeçam de cuidar da sua saúde. Os urologistas estão habituados a lidar com estas questões e são os profissionais indicados para oferecer o apoio necessário.

Lembre-se: a prevenção e a deteção precoce são os seus maiores aliados. Caso sofra de algum dos sintomas acima descritos, não hesite. Marque já a sua consulta e dê um passo importante rumo ao seu bem-estar.