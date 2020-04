Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Um homem de 26 anos morreu hoje na Amadora, distrito de Lisboa, na sequência de agressões com armas brancas após um desentendimento com dois homens, alegados autores do homicídio, que foram detidos no local, adiantou à Lusa fonte policial.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA