Nenhuma das fontes adiantou as circunstâncias do ocorrido, mas os Bombeiros de Ermesinde disseram que uma primeira avaliação aponta para acidente.

“Só a autópsia é que pode depois determinar as causas”, acautelou, por seu lado, fonte policial.

O acidente ocorreu cerca das 01:30, no sentido Porto-Braga, a norte da estação de Ermesinde, no local onde confluem as linhas do Douro e do Minho.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, indicou a fonte, o homem, que residia em São Mamede do Coronado, Trofa, estava ainda com vida, mas as manobras de reanimação resultaram infrutíferas e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Reanimação (VMER) do Hospital de Matosinhos.